Умерла еще одна пострадавшая при крушении вертолета на Алтае

Число погибших в результате крушения вертолета в Усть-Коксинском районе республики Алтай увеличилось до пяти человек. Еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, рассказали в минздраве Алтайского края.

Трех пациентов в тяжелом состоянии перевезли в Барнаул. Женщин оставили в ожоговом центре, а мужчину перевели в Больницу скорой медицинской помощи.

«Состояние пациенток при поступлении было крайне тяжелым. Несмотря на старания врачей женщина с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое», – говорится в сообщении минздрава.

Мужчину после помощи травматологов днем 31 июля тоже перевели в ожоговый центр. Алтайские врачи координировали действия с московскими специалистами и действуют по их рекомендациям.

Жизни четырех пострадавших, оставшихся в больнице в Горно-Алтайске, ничто не угрожает, сообщили в минздраве Республики Алтай.

«Четверо пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести вне опасности. Они получают необходимое лечение», – пояснили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 рухнул на землю и загорелся днем 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На борту находились 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа. Четыре человека погибли, десять пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась.

Барнаул, Наталья Рязанова

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