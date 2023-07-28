На Алтае врачи стабилизировали тяжелых пострадавших при крушении вертолета

Врачи стабилизировали пострадавших при крушении вертолета, находящихся в тяжелом состоянии, и готовят их к перевозке в краевой ожоговый центр в Барнауле. Еще четверо пострадавших остаются в больнице Горно-Алтайска.

По данным минздрава Республики Алтай, к утру 28 июля пациентов в критическом состоянии удалось стабилизировать.

«Стала возможна транспортировка пациентов в больницу № 3 краевого центра термических поражений города Барнаула Алтайского края. Троих пострадавших, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, готовят к транспортировке вертолетом санитарной авиации», – говорится в сообщении минздрава.

Глава Республики Алтай, председатель республиканского правительства Олег Хорохордин уточнил, что сразу после аварии семерых пострадавших вертолетами доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайске. Накануне вечером врачам пришлось побороться за жизнь женщины в крайне тяжелом состоянии.

Еще четыре человека находятся в отделении травматологии и ортопедии, добавил пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов в беседе с «Интерфаксом».

Вертолет Ми-8 потерпел крушение днем 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На борту находились 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа. Четыре человека погибли, десять пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»