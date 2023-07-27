МЧС уточнило число жертв при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

В результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли четыре человека и 10 пострадали. Уточненные данные о жертвах авиакатастрофы привело МЧС РФ.

По информации ведомства, двум людям медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось о шести погибших и 10 пострадавших.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» с туристами потерпел крушение в четверг в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при посадке, задев электрические провода. После падения воздушное судно загорелось. На борту было 16 человек.

Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии – у них тяжелые травмы и ожоги 90% поверхности тела. Три человека из числа пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, будут доставлены в ожоговый центр города Барнаул авиацией Центра медицины катастроф, информирует региональный главк МЧС.

По данным телеграм-канала Shot, при крушении вертолета удалось выжить капитану, второму пилоту, бортинженеру и девяти пассажирам.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе СКР.

Москва, Наталья Петрова

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