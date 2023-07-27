Вертолет с туристами потерпел крушение в Республике Алтай: погибли шесть человек

Шесть человек погибли и семь пострадали в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По предварительной версии, причиной падения стали электрические провода, за которые зацепилось воздушное судно. При заходе на посадку в селе Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» задел электрические провода, упал и загорелся.
По информации «Интерфакса», на борту вертолета находились туристы. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, еще семеро получили ожоги и были госпитализированы.
Горно-Алтайск, Наталья Петрова
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