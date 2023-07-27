До 10 выросло число пострадавших при крушении вертолета на Алтае

Число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до 10 человек. У многих обожжено до 90% тела, передает «Интерфакс».

«Наш сотрудник выезжал на место. Около вертолета лежали десять пострадавших. Еще шестеро, которые находились в вертолете, погибли. У пострадавших переломы и ожоги до 90% тела», – рассказали в администрации Усть-Коксинского района.

Собеседник допустил, что пострадавших авиацией доставят в больницу села Усть-Кокса – она ближайшая от места происшествия.

Пожарные полностью потушили огонь на месте падения вертолета в селе Тюнгур. МЧС показало кадры с места крушения. На фото видно, что вертолет полностью сгорел, остались только отдельные элементы остова.

Следователи Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, частный вертолет при посадке зацепился за электрические провода и загорелся. Транспорт рухнул на землю, несколько человек успели спастись. Шестеро остались внутри борта и погибли.

Тюнгур, Наталья Рязанова

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