Не долетели до Москвы. ПВО сбила шесть дронов ВСУ над Калужской областью

Шесть беспилотников, летевших через Калужскую область, сбиты системой противовоздушной обороны над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В какую сторону летели беспилотники, глава области не уточнил. Калужская область граничит в том числе с Новой Москвой и Московской областью.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы, добавил Шапша.

О перехвате шести беспилотников над Калужской областью позже сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.

Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», – говорится в сообщении ведомства.

Там также подтвердили, что пострадавших и разрушений нет. В Минобороны не уточнили, в какую сторону летели беспилотники.

Напомним, ночью 30 июля и в ночь на 1 августа украинские беспилотники безуспешно атаковали объекты в московском регионе. По данным Минобороны России, несколько дронов после подавления средствами радиоэлектронной борьбы, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Калуга, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»