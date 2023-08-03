Седьмой украинский дрон за день сбит в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ПВО сбила еще один украинский беспилотник в небе над регионом. По его словам, в результате происшествия ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет», – написал руководитель области в своем телеграм-канале.

Ранее Шапша сообщал, что ночью на юго-западе Калужской области были сбиты шесть пролетавших через территории региона БПЛА. В свою очередь, Минобороны России подтвердило попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотников.

При этом ни калужский губернатор, ни военное ведомство не уточнили, в какую сторону летели дроны ВСУ. Надо отметить, что Калужская область граничит в том числе с Новой Москвой и Московской областью.

Калуга, Наталья Петрова

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