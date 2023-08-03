Жилой дом и ЛЭП повреждены после удара ВСУ по белгородскому селу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. По его словам, никто не пострадал, повреждения получили ЛЭП и частный дом.

«Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На место прибыли аварийные бригады и оперативные службы.

Ранее сегодня украинские войска обстреляли территорию Климовского района Брянской области. В результате два села частично остались без электричества.

Белгород, Наталья Петрова

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