Американский беспилотник пытался приблизиться к госгранице РФ со стороны Черного моря

Сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, для опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A «Reaper» ВВС США. «При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БпЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», – говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Как сообщал «Новый День», в апреле США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после падения в воду дрона Reaper, который также летел в направлении госграницы РФ . Российские военные обнаружили аппарат на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров.

После этого США изменили маршруты своих БПЛА, отодвинув их от самой южной точки Крыма в 1,5 раза: если раньше они летали в 80 -100 км от побережья, то после падения Reaper – в 150 км.

Москва, Светлана Антонова

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