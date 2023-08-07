ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили этой ночью беспилотник.

«Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», – написал глава региона в своем телеграм-канале, отметив, что последствий для людей и инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, 3 августа ПВО за сутки сбила в Калужской области семь украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших. Ни местные власти, ни Минобороны не уточнили, в какую сторону летели дроны ВСУ. Отметим, что Калужская область граничит в том числе с Новой Москвой и Московской областью.

Калуга, Наталья Петрова

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