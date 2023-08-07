На подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал глава области в своем телеграм-канале.
Ранее сегодня калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о сбитом ПВО дроне в Ферзиковском районе. Никто не пострадал, повреждений нет.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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