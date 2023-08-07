Суд отклонил апелляции по стрельбе в казанской гимназии

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор по делу о массовом убийстве в казанской гимназии в мае 2021 года. Апелляционные жалобы Ильназа Галявиева остались без удовлетворения.

В результате стрельбы в гимназии № 175 семь школьников и два преподавателя погибли, 139 человек были ранены. Общее число пострадавших в деле превысило 600 человек. Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку в колонии особого режима и выплате штрафа в 200 тыс. рублей.

Осужденный обжаловал приговор. Защита заявила, что эксперты не пришли к общему мнению по вменяемости Галявиева, а значительность ущерба, причиненного нападением, не доказана. Поэтому просил отменить приговор и заново рассмотреть дело в первой инстанции.

Обвинение настаивало на справедливости и обоснованности приговора. После проверки приговора суд признал его законным, передает ТАСС.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан оставить без изменений. Апелляционные жалобы – без удовлетворения», – огласил председательствующий судья по итогу рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Приговор вступил в законную силу.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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