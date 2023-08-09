ПВО сбила два украинских беспилотника над Подмосковьем

Киевский режим вновь попытался атаковать Москву беспилотниками. Оба аппарата сбиты системой ПВО над территорией Московской области, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки с украинской стороны. По данным московской администрации и военных, никто не пострадал при падении осколков от сбитых дронов.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении МО РФ.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник уточнил, что беспилотники заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и с юга. Их сбили с небольшой разницей во времени.

6 августа российская система ПВО сбила беспилотник над Подольским районом Подмосковья. Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки с помощью дрона, в результате которой никто не пострадал, разрушений не было.

Москва, Наталья Рязанова

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