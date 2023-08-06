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Воскресенье, 6 августа 2023, 13:56 мск

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Минобороны РФ сообщило о новой попытке атаки беспилотника по объектам в Московской области

Министерство обороны РФ сообщило о новой террористической атаке беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Как говорится в сообщении ведомства, теракт был пресечен в 11 часов 27 минут.

«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – отметили в министерстве обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны уточнил, что сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. «На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», – отметил он в своем телеграм-канале.

Накануне сообщений об атаке беспилотника, администрация аэропорта «Внуково» сообщила, что введены временные ограничения на прием и вылет самолетов по независящим от аэровокзала причинам. С 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие столичные аэропорты. В настоящее время ограничения уже сняты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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