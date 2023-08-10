Туристка из России погибла в ДТП в Абхазии

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Гагрском районе Абхазии. В результате погибли два человека, в их числе 27-летня россиянка.

В микроавтобусе ехали местные жители и несколько россиян. В результате аварии погибли 66-летний житель Абхазии и жительница Крыма 27 лет, узнали «Вести.ру».

Еще 12 человек пострадали, им оказана медицинская помощь. Два человека со сложными переломами доставлены в больницу Сочи, сообщили в МЧС Абхазии.

Ранее в Абхазии пропала без вести жительница Москвы, приехавшая на отдых. Женщину унесло течением реки после обильных ливней.

Гагра, Наталья Рязанова

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