В Абхазии ищут пропавшую на реке туристку из Москвы

Спасатели в Абхазии продолжают поиски российской туристки, которую унесло течением реки после обильных ливней. Пока поиски не дали никаких результатов, сообщили в МЧС республики.

«Сотрудники осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, исследуют береговую линию. Для проведения поисков с воздуха используется беспилотник. На данный момент поиски пропавшей россиянки не дали никаких результатов», – говорится в сообщении на сайте министерства.

51-летняя женщина отдыхала в селе Алахадзы под Гагрой. Днем 9 июля она переходила разлившийся ручей, и поток воды снес мост вместе с туристкой. Женщина не смогла выбраться на берег, ее унесло течением, передает «Вести.ру».

Ранее два туриста из России утонули в абхазской Гагре за сутки. Погибшие приехали на отдых из Москвы и Тюменской области.

Гагра, Наталья Рязанова

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