Мошенники включили в обман проверку смартфонов на уязвимости

Мошенники вновь изменили схему обмана россиян для получения удаленного доступа к смартфонам. Теперь они убеждают граждан устанавливать приложения якобы для проверки их гаджетов на уязвимости, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Специалисты банка выяснили, что злоумышленники звонят россиянам через мессенджеры, используя подпись «Техподдержка», и сообщают о попытках взломать банковское приложение. Чтобы проверить смартфон на уязвимость клиентам банков предлагают установить приложение.

«Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка», – пояснили в ВТБ.

Стоит человеку запустить приложение и назвать по телефону идентификационный номер, как злоумышленники получают полный доступ к устройству и данным онлайн-банка.

Клиенты ВТБ каждый месяц сообщают о 500 тыс. звонков мошенников.

«Через мессенджеры сегодня проходит каждый пятый вызов, при этом злоумышленники все время меняют способ обмана. Сегодня мошенники научились создавать отдельные сайты и разрабатывать фейковые приложения «техподдержки», мимикрирующие под сервисы банков», – говорится в сообщении.

В ВТБ напомнили, что лучше прервать звонок при малейшем подозрении на обман и связаться с банком.

Специалисты «Лаборатории Касперского» раскрыли схему обмана, при которой мошенники маскируют программы удаленного доступа под банковские приложения. Россиян призвали не верить звонкам «сотрудников банков», убеждающих установить новое приложение.

Москва, Наталья Рязанова

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