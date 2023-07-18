Мошенники запустили схему с поддельными приложениями банков

Мошенники активно используют новую схему обмана, при которой маскируют программы удаленного доступа под банковские приложения. Россиян призвали не верить звонкам «сотрудников банков», убеждающих установить новое приложение.

Специалисты «Лаборатории Касперского» за 11 дней выявили и предотвратили несколько сотен атак по новой схеме, рассказал эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Калинин. Он раскрыл всю цепочку действий злоумышленников.

Сначала гражданам звонят якобы из службы безопасности банка. Мошенники уговаривают клиента установить «приложение поддержки» банка и отправляют загрузочный пакет через мессенджер. Как только приложение установлено, злоумышленники получают данные для получения удаленного доступа к смартфону.

«Удаленный доступ позволяет узнать учетные данные для входа в мобильное приложение финансовой организации или получить доступ к аккаунту, чтобы украсть деньги», – рассказал Калинин в беседе с РБК.

Он предупредил, что злоумышленники копируют легитимные приложения для удаленного доступа, но меняют их оформление, делая похожими на приложения банков.

Раньше мошенники использовали другие уловки: якобы меняли название приложения из-за санкций, пугали взломом предыдущей версии приложения. Некоторые убеждали граждан, что для защиты денег от похищения нужно использовать ПО якобы от службы безопасности банка.

Сбербанк предупредил, что мошенники заранее выбирают клиентов банков для обмана. Они узнают о крупных поступлениях на счета россиян и пользуются страхом граждан потерять деньги.

Москва, Наталья Рязанова

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