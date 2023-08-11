ПВО сбила два украинских беспилотника под Курском

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию с помощью беспилотников. В направлении Курска были запущены два дрона, но оба перехватила система ПВО.

«Вчера около 23:00 часов силами ПВО на подлёте к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт утром 11 августа.

Ранее ребенок пострадал при падении украинского дрона-камикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря. У мальчика легкие осколочные ранения предплечья и руки.

Курск, Наталья Рязанова

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