Курское село попало под обстрел ВСУ

Губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал о новом обстреле территории региона с украинской стороны. Под огонь попало Село Калиновка, но никто из жителей не пострадал.

«Село Калиновка Хомутовского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано два прилёта. Никто из жителей не пострадал, повреждены две хозяйственные постройки», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Губернатор заверил, что собственникам помогут с восстановлением имущества.

Накануне вечером система ПВО сбила два беспилотника, отправленных к Курску с украинской стороны. Пострадавших нет.

Курск, Наталья Рязанова

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