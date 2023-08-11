Минобороны сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об уничтожении системой противовоздушной обороны беспилотника в районе Карамышевской набережной. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Собянин добавил, что серьезных разрушений не зафиксировано. На месте инцидента работают экстренные службы.

Минобороны России позднее сообщило, что российские военные пресекли «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы». По данным ведомства, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и «потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы». Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня СМИ и телеграм-каналы сообщали о взрыве в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы и обнаружении фрагментов БПЛА на территории больницы №67. Отмечалось, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе Москвы-реки, его обломки, со слов очевидцев, упали в парке.

Незадолго до этого был временно закрыт аэропорт Внуково. Сейчас аэрогавань работает в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»