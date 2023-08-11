Почти во все районы Калуги вернули электричество после пожара на подстанции

Порядка 18 тыс. абонентов в Калуге остались без света из-за пожара на подстанции в селе Росва. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в большинство домов вернули электричество.

Утром 11 августа два трансформатора вышли из строя из-за пожара на подстанции. Предварительно, возгорание началось из-за удара молнии. Пожарным удалось справиться с огнем, но оборудование вышло из строя. Подключенные к подстанции населенные пункты остались без электричества, это: Росва, Яглово, Резвань, Плетенёвка, Мстихино, Куровской и частично Бабынинский район.

Энергетики первым делом занялись переключением абонентов к резервной сети. К полудню многие местные жители снова смогли пользоваться электричеством.

«На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва», – написал Владислав Шапша в телеграм-канале.

Он заверил, что в ближайшие часы свет вернется в дома остальных абонентов.

В Дагестане на фоне жары случился ряд аварий на энергосетях. Порядка 40 тыс. жителей Дербента одномоментно остались без света.

Калуга, Наталья Рязанова

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