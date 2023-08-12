Самолет Су-30 разился под Калининградом

Военный самолет Су-30 разбился в Калининградской области во время учебного полета. Пилоты погибли, сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Оба пилота погибли, но на земле никто не пострадал: борт упал в безлюдном месте.

«12 августа в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность», – цитирует сообщение ТАСС.

Недалеко от украинской границы в Брянской области разбился истребитель Су-34. Предварительно, падение борта могло стать следствием диверсии.

Москва, Наталья Рязанова

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