Корабль ВМФ России остановил для досмотра иностранный сухогруз по пути на Украину

Корабль ВМФ «Василий Быков» принудительно остановил в Черном оре иностранный сухогруз, следовавший в украинский порт Измаил, для досмотра. Судно не отреагировало на требование остановиться, и россиянам пришлось открыть предупредительный огонь, сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент в юго-западной части Черного моря произошел около 06:40 по московскому времени 13 августа. Патрульный корабль Черноморского флота заметил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Судно держало курс на Измаил.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. С российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», – говорится в сообщении МО РФ.

После этого капитан сухогруза пошел на переговоры и остановил судно. Группа российских военных прибыла на сухогруз вертолётом Ка-29.

«После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил. Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах», – добавили в министерстве.

После выхода России из черноморской инициативы МО РФ объявило, что сворачивает морской гуманитарный коридор. Все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, теперь рассматриваются как перевозчики грузов военного назначения.

Москва, Наталья Рязанова

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