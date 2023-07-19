Минобороны РФ будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты как потенциальные перевозчики военных грузов

Министерство обороны России в среду, 19 июля заявило, что в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 по московскому времени 20 июля суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматривать как перевозчики грузов военного назначения.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Страны флагов судов, следующих в украинские порты Черного моря, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – добавили в российском минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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