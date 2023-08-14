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Понедельник, 14 августа 2023, 12:46 мск

Новости Конфликт на Украине

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В Киеве пообещали «оптимальный ответ» на досмотр Россией сухогруза

Подоляк, фото: УНИАН

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сделает необходимые выводы и «выберет оптимальный ответ» на досмотр российской стороной направлявшегося в украинский порт Измаил сухогруза «Сукра Окан». Он назвал произошедшее «актом пиратства».

«Этот прецедент с попыткой введения «каперского права» требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ», – написал Подоляк в соцсетях.

Накануне патрульному кораблю Черноморского флота «Василий Быков» пришлось открыть предупредительный огонь после того, как направлявшийся в Измаил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау отказался остановиться для досмотра. В итоге капитан сухогруза остановил судно. Группа российских военнослужащих прибыла на сухогруз вертолетом Ка-29. Они досмотрели судно. Опасных грузов обнаружено не было. Сухогруз продолжил движение в Измаил.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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