В Киеве пообещали «оптимальный ответ» на досмотр Россией сухогруза

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сделает необходимые выводы и «выберет оптимальный ответ» на досмотр российской стороной направлявшегося в украинский порт Измаил сухогруза «Сукра Окан». Он назвал произошедшее «актом пиратства».

«Этот прецедент с попыткой введения «каперского права» требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ», – написал Подоляк в соцсетях.

Накануне патрульному кораблю Черноморского флота «Василий Быков» пришлось открыть предупредительный огонь после того, как направлявшийся в Измаил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау отказался остановиться для досмотра. В итоге капитан сухогруза остановил судно. Группа российских военнослужащих прибыла на сухогруз вертолетом Ка-29. Они досмотрели судно. Опасных грузов обнаружено не было. Сухогруз продолжил движение в Измаил.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»