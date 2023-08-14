российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 августа 2023, 09:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгороде после атаки украинского БПЛА повреждено пять квартир

Фото: t.me/v_v_demidov

В Белгороде в результате попадания украинского беспилотника в многоэтажный жилой дом по улице Есенина в воскресенье вечером выбиты стекла в пяти квартирах, также повреждения получили 16 автомобилей. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, как сообщалось ранее, повреждена часть фасада здания на нескольких этажах. Пострадавших среди людей нет. Власти пообещали в понедельник приступить к восстановительным работам.

Позже глава области сообщил, что повреждений несущей конструкции многоэтажки не зафиксировано. К такому выводу пришли специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова после проведения первичного обследование пострадавшего дома. Гладков добавил, что специалисты «подтвердили попадание вражеского беспилотника».

Как отметил губернатор, коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе плитку фасада, которая была повреждена взрывом и нависала над тротуаром.

«Сегодня будет повторное обследование, и приступим к восстановительным работам», – уточнил Гладков, добавив, что компенсация собственникам поврежденных автомобилей будет выплачена после проведения обследования машин.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,