В Белгороде после атаки украинского БПЛА повреждено пять квартир

В Белгороде в результате попадания украинского беспилотника в многоэтажный жилой дом по улице Есенина в воскресенье вечером выбиты стекла в пяти квартирах, также повреждения получили 16 автомобилей. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, как сообщалось ранее, повреждена часть фасада здания на нескольких этажах. Пострадавших среди людей нет. Власти пообещали в понедельник приступить к восстановительным работам.

Позже глава области сообщил, что повреждений несущей конструкции многоэтажки не зафиксировано. К такому выводу пришли специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова после проведения первичного обследование пострадавшего дома. Гладков добавил, что специалисты «подтвердили попадание вражеского беспилотника».

Как отметил губернатор, коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе плитку фасада, которая была повреждена взрывом и нависала над тротуаром.

«Сегодня будет повторное обследование, и приступим к восстановительным работам», – уточнил Гладков, добавив, что компенсация собственникам поврежденных автомобилей будет выплачена после проведения обследования машин.

Белгород, Наталья Петрова

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