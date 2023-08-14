В Турции при взрыве на судне погиб один человек

В Стамбуле прогремел взрыв на верфи. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Об этом пишет газета Milliyet.

Инцидент произошел на верфи в Тузле. В отсеке для отходов судна взорвался газ. В этот момент рядом находились двое сотрудников. Один из них был госпитализирован с легкими ранениями, второй получил смертельную травму.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего.

Неделю назад подобный случай произошел в гавани Дериндже на западе Турции. Во время загрузки судна зерном сдетонировал газ, скопившийся в хранилище. Тогда четыре человека пострадали.

Стамбул, Зоя Осколкова

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