Генпрокурор поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане

Генпрокурор России поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане в связи с ЧП, случившимся накануне.

Проверка будет проходить с участием специалистов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, газоснабжающих организаций.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений», – пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Глава Дагестана Сергей Меликов уже заявил, что АЗС и автосервис не могли соседствовать на законных основаниях.

«Во главе угла стоят жадность и алчность, когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь выгоду. Никак не может станция техобслуживания находится в близости от АЗС: техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс – хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», – приводит слова Меликова пресс-служба его администрации.

Специалисты Роспотребнадзора проверили степень загрязненности воздуха на границе жилой застройки в районе АЗС после двух взрывов. Пробы воздуха не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Минстрой Дагестана выделил 20 специалистов для проверки состояния жилых домов в районе ЧП. В ведомстве отметили, что второй взрыв был очень сильным и серьезно повредил некоторые здания. Комиссия оценит ущерб и укажет, что нужно для ремонта.

Накануне возгорание газового оборудования в автосервисе привело к мильному пожару и взрыву на соседней АЗС. 105 человек пострадали, из них 35 погибли. Под надзором врачей остаются 65 пострадавших, в том числе 16 детей. Большинство получили ожоги или травмы из-за разлетевшихся при взрыве предметов.

«Состояние 11 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», – сообщили в Минздраве РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»