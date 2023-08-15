В Брянской области пресекли попытку прорыва украинских диверсантов

В Брянской области силовики предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, диверсанты пытались зайти на территорию области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.
Как уточнил Богомаз, никто не пострадал. Однако «в результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Брянск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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