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Вторник, 15 августа 2023, 15:31 мск

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В Брянской области пресекли попытку прорыва украинских диверсантов

В Брянской области силовики предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, диверсанты пытались зайти на территорию области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

Как уточнил Богомаз, никто не пострадал. Однако «в результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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