При попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область пострадал один человек

Один человек пострадал при попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», – написал глава области в Telegram, добавив, что пострадавший доставлен в районную больницу. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил Богомаз.

Ранее сегодня губернатор сообщил, что силовики предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Отмечалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное на сельхозпредприятии, имеются частичные повреждения производственных помещений и автомобиля.

Брянск, Наталья Петрова

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