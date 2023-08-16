Умер пострадавший от обстрела ВСУ белгородец

Раненый во время украинского обстрела житель Новой Таволжанки умер от полученных травм. Одной из причин стала обильная кровопотеря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 16 августа.

«Пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины была обширная кровопотеря, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого лёгкого», – поделился губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков заверил, что врачи сделали все для спасения жизни Александра, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – добавил губернатор.

Во время обстрела ВСУ были ранены два человека: мужчина и женщина. Состояние мужчины врачи сразу оценили как тяжелое, а женщина с осколочными ранениями находилась в удовлетворительном состоянии.

Белгород, Наталья Рязанова

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