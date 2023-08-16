Самолет МЧС доставил в Москву 16 пострадавших из Махачкалы

Самолет МЧС доставил в Москву 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале. Пациентов доставят в городские и федеральные больницы.

«Самолет чрезвычайного ведомства доставил в Раменское 16 пострадавших в результате трагедии», сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Минздрава РФ, эвакуировать в столицу планировалось 17 человек. Направленные в Махачкалу специалисты осмотрели 62 пациента в местных больницах.

«Было принято решение о проведении санитарно-авиационной эвакуации спецбортом МЧС 17 пациентов, в том числе трех детей. Пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные медицинские организации Минздрава и московские клиники для продолжения лечения», – пояснили в министерстве накануне вечером.

В администрации главы Дагестана также сообщили, что в больницах региона останутся 47 человек. 17 пострадавших в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести планировалось перевезти в столицу. Некоторых готовились принять НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клиника Рошаля.

В результате пожара в автосервисе и взрыва на АЗС погибли 35 человек, пострадали 115 человек, включая 19 детей. Возбуждено уголовное дело, расследование проводится центральным аппаратом Следственного комитета.

Москва, Наталья Рязанова

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