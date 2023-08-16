Жилые дома, школа и дом культуры повреждены при обстреле села в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли село Куршановичи Климовского района. По его словам, никто не пострадал.

«В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На места работают Оперативные и экстренные службы, добавил он.

Накануне в Брянской области ВС России и погранслужба ФСБ предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы. В результате действий диверсантов пострадал работник сельхозпредприятия, его госпитализировали, сообщал Богомаз.

Брянск, Наталья Петрова

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