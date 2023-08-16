В Белгородской области дом поврежден под обстрелом ВСУ

Краснояружский район Белгородской области попал под огонь с украинской стороны. В результате одно частное домовладение повреждено.

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении: пробита кровля, посечены фасад здания и забор», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он заверил, что оперативные службы уже работают на месте.

Накануне два жителя Белгородской области были ранены во время обстрела. Врачи оценили состояние женщины как удовлетворительное. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. Позже вечером пострадавший умер от травм.

Белгород, Наталья Рязанова

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