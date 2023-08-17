Google получил новый штраф за неудаление фейков о СВО

Мировой судья Таганского района Москвы наказал Google за видеоролики на YouTube с фейками о специальной военной операции. Штраф составил три миллиона рублей.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», – цитирует решение судьи РИА Новости.

Протокол в отношении Google составил за ролики с недостоверной информацией о событиях в Херсонской области и украинских детях. На видеохостинге также нашли видео с инструкциями, как незаконно проникнуть на охраняемые объекты, где подросткам может быть опасно находиться.

В мае Google оштрафовали на ту же сумму за неудаление недостоверной информации о ходе СВО и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Москва, Наталья Рязанова

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