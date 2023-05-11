Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков про СВО

Компания Google получила очередной штраф за то, что не удалила недостоверную информацию о ходе специальной военной операции и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию на три миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Роскомнадзор составил административный протокол после того, как Google не убрала запрещенный контент, на который указало ведомство. Обращение к сервису было составлено на основании требований Генеральной прокуратуры, Росмолодежи и решений суда. Компания заявила, что не получала уведомлений РКН, и попросила прекратить производство по делу.

Суд нашел требования РКН обоснованными и признал Google виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Наказанием стал штраф в сумме трех миллионов рублей.

Осенью 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил процедуру банкротства российской дочки компании Google – ООО «Гугл». Роскомнадзор попросил об этом суд, чтобы компания не уклонилась от выплаты 21,7 млрд рублей штрафа за фейки про ВС РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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