Суд приостановил банкротство ООО «Гугл»

Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил процедуру банкротства российской дочки компании Google – ООО «Гугл». Роскомнадзор попросил об этом суд, чтобы компания не уклонилась от выплаты штрафа за фейки про ВС РФ.

Определение вынесено 28 сентября по ходатайству РКН. Суд будет рассматривать апелляционную жалобу ведомства 21 ноября.

«Роскомнадзор ссылается на то, что приостановление определения о введении наблюдения до рассмотрения апелляционной жалобы позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, представляющего взыскателя по оборотным штрафам, примененным в отношении Google LLC», – цитируют судебное определение «Известия».

В июле суд в Москве оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за неудаление запрещенного контента с пропагандой экстремизма и фейками про ВС РФ. Поскольку нарушение было повторным, суд назначил оборотный штраф в размере 10% от годовой выручки компании в России. Компания обжаловала штраф, но решение устояло.

Москва, Наталья Рязанова

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