Обстрел ВСУ повредил три дома в брянском селе

Климовский район в Брянской области вновь стал мишенью для обстрела с украинской стороны. В селе Петрова Гута сильно повреждены три частных дома, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал.

«ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные разрушения трех жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Ранее обстрелом ВСУ были повреждены пять частных домов, здания школы и дома культуры в Климовском районе. Никто из жителей не пострадал.

Брянск, Наталья Рязанова

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