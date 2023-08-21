Более 45 рейсов отправлены на запасные аэропорты вместо Москвы

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолеты в связи с угрозой атаки беспилотников. За это время 47 самолетов перенаправили на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации.

Работа московских аэропортов была приостановлена с 08:30 часов до 09:00. В это время диспетчеры, экипажи и наземные службы были сфокусированы на безопасности полетов.

«45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. По состоянию на 09:00 мск аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно», – говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации заверили, что все пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.

Утром средства ПВО предотвратили две атаки киевского режима на Москву с помощью беспилотников. Оба аппарата сбиты в небе над Подмосковьем.

Москва, Наталья Рязанова

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