В Подмосковье сбили второй за утро украинский беспилотник

Силы противоздушной обороны уничтожили в Подмосковье второй за утро украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атака БПЛА самолетного типа была пресечена в 8:16 мск. Беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Ранее Минобороны сообщило, что около 6:50 мск в Московской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен еще один беспилотник самолетного типа. БПЛА упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Обошлось без пострадавших, отметили в ведомстве.

Добавим, что аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Часть самолетов перенаправили в другие города. С 8:30 мск обе авиагавани возобновили работу в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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