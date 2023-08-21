Губернатор Подмосковья сообщил о пострадавших при падении обломков БПЛА

Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника на садовый дом в СНТ Дорожник в подмосковной Истре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в трех домах выбиты окна.

«Есть двое пострадавших – мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщило о двух перехваченных в Подмосковье за утро украинских беспилотниках. Один из них силы ПВО уничтожили в Истринском районе в 8:16 мск. Еще один БПЛА был подавлен системой РЭБ около 6:50 мск в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

Москва, Наталья Петрова

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