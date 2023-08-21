Силы РЭБ ликвидировали украинский беспилотник в Подмосковье

В Подмосковье системой радиоэлектронной борьбы нейтрализован украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России. Дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Никто не пострадал.

«21 августа около 6:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», – уточнило военное ведомство.

В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что с 6:25 мск введены ограничения на прием и отправку самолетов. В целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани.

Москва, Наталья Петрова

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