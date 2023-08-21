Более тысячи должностных лиц понесли ответственность за нарушения в детских лагерях

Детская оздоровительная кампания в России стартовала с 12,2 тыс. нарушений. После проверок более тысячи должностных лиц привлечены к ответственности, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

К началу лета проверки выявили более 12,2 тыс. нарушений в сфере организации детского отдыха. В Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Белгородской и Московской областях в межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха не были включены отдельные специалисты.

В Якутии, Белгородской и Костромской областях часть детей не получила путевки в места отдыха по вине органов местного самоуправления и госучреждений. Власти Башкирии и Севастополя не приняли вовремя региональные акты о компенсации родителям стоимости детских путевок.

«В ряде регионов отдых детей организовывался вопреки установленным требованиям к антитеррористической, пожарной и санитарно-эпидемиологической защищенности объектов», – пояснили в ведомстве.

В Калмыкии прокуратура помешала открыться загородному лагерю с нарушениями санитарных и противопожарных требований. В частности, в лагере было нарушено водоснабжение. В Чувашии, на Кубани, в Курской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской областях туристические услуги и аттракционы предлагали бизнесмены без нужных разрешений. Прокуратура приняла меры, чтобы подобные мнимые организации понесли ответственность по ст. 14.65 КоАП РФ.

Проверки продолжаются, в случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Заслуженный врач-эпидемиолог РФ, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о регулярных вспышках массовых заболеваний в детских учреждениях. По его мнению, отмена проверок для бизнеса плохо сказалась на качестве услуг.

Москва, Наталья Рязанова

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