«Абсолютно не допустимо!..» Онищенко назвал причины вспышек инфекционных заболеваний в детских учреждениях

При нынешней системе надзора вспышки массовых заболеваний в детских учреждениях будут происходить регулярно, считает заслуженный врач-эпидемиолог РФ, академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, бизнес не готов пока работать ответственно, а надзорные органы не создали действенную систему контроля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Что касается детских учреждений, называю системную причину (вспышек инфекционных заболеваний): когда мы отменили все проверки, а бизнес наш, несмотря на то, что он хорохорится и говорит – нас там все задавили, а мы все такие хорошие из себя, еще не достиг того уровня – у него нет ни персонала, ни достаточно эффективных технологий, и чувства такой щепетильности по отношению к имени своей фирмы, чтобы она ни делала. Вот такого уровня у нас еще нет, а отменили все (проверки)», – пояснил Онищенко.

При этом академик обратил внимание на процедуру расследования таких происшествий. «Я иногда даже с профессиональным негодованием читаю, что Генпрокуратура расследует случай отравления или возникновения вспышки в каком-то организованном коллективе. Ну, не она должна расследовать! Должны расследовать эпидемиологи. А если у вас есть претензии к эпидемиологам, то вы тогда их предъявите. А получается, если проверка идет, то Генпрокуратурой. Даже в прошлый раз вдруг прочитал, что налоговые органы занялись расследованием вспышки заболевания в каком-то организованном коллективе. Ну, это вообще абсолютно не правильно!» – констатировал Онищенко.

«Налоговые органы, конечно, могут проверить, как вот в том случае с сидром – это не инфекционное заболевание было, а просто человек занимался преступлением, причем – на системном уровне. Вот там налоговики могли бы посмотреть – у тебя нет сырья, из которого ты должен готовить этот пресловутый сидр, а у тебя есть только спирт и какой-то краситель, но он же покупал его, нигде не регистрируя. Вот такого рода предприниматели, они как раз и обеспечивают (в детских учреждениях) такого рода заболеваемость», – подчеркнул эпидемиолог.

Как полагает Онищенко, в систему проверок должны быть внесены «соответствующие корректировки». «Да и самим органам надзора тоже не надо сидеть сложа руки. Надо искать новые методы контроля в условиях, когда вы резко ограничены в правах на проверку, в кратности проверок, в обосновании этих проверок, а не просто – захотели и пришли. Тут тоже нужно внедрение новых технологий. Это и контроль за движением сырьевых компонентов, когда можно сказать, что вы, допустим, не могли сделать того количества того или иного продукта, потому что вы в два раза меньше закупили сырья. Это можно будет проверить, не заходя на это предприятие», – пояснил он.

«Такого рода методики должны быть экстренным методом разработаны и внедрены в надзорные органы. И тогда, конечно, вот этот компонент будет минимизирован. А пока он присутствует», – сказал Онищенко.

Накануне в детском оздоровительном лагере в России произошла очередная вспышка инфекционного заболевания – на этот раз в Тульской области. Число пострадавших достигло 31 человека, среди которых 29 детей от 7 до 14 лет и двое взрослых. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Глава региона Алексей Дюмин заявил, что это ЧП – результат халатности.

Москва, Мария Соколова

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