Под Калугой сбит украинский беспилотник

Кировский район Калужской области стал целью атаки с украинской стороны, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Никто не пострадал благодаря действиям российских военных.

Глава региона отметил, что даже в условиях плохой погоды система ПВО сбила дрон противника.

«Сегодня утром несмотря на сложные метеорологические условия на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Ранее утром киевский режим дважды пытался атаковать Москву с помощью беспилотников. Один аппарат сбили над территорией Рузского района, второй – над Истринским районом.

Калуга, Наталья Рязанова

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