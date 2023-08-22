Атака украинских беспилотников на Москву и Брянск провалилась

Киевский режим атаковал центральные районы России четырьмя беспилотниками, но атака не удалась. Два аппарата сбиты над Брянской областью и еще два – над Подмосковьем.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что один украинский беспилотник был сбит над Одинцовским городским округом, а второй – над Красногорском. Упавший в Павшинской пойме дрон повредил жилой дом и несколько автомобилей.

«Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет. Глава Красногорска проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Мэр столицы Сергей Собянин также подтвердил падение двух беспилотников в Подмосковье. Телеграм-канал Shot поделился роликами, снятыми очевидцами на месте падения беспилотника Красногорске. Обломки рухнули в жилом дворе, где их обступили местные жители. Некоторые от души попинали остатки аппарата.

В связи с атакой небо над столичными аэропортами Внуково и Домодедово временно было закрыто, сообщили в Росавиации. Сейчас воздушные гавани работают в обычном режиме. За время приостановки работы девять пассажирских рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, но пассажиры указанных рейсов уже доставлены в аэропорты назначения.

Накануне украинский беспилотник был сбит над Московской областью. При падении обломки повредили садовые домики в СНТ «Дорожник» в Истре. Два человека пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»