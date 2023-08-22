В Брянскую область пытались прорваться украинские диверсанты

Российские правоохранители пресекли попытку прорыва границы украинскими диверсантами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Нарушителей заметили при пересечении государственной границы в Климовском районе. По словам главы региона, в отражении атаки группы диверсантов приняли участие пограничники, подразделения Минобороны и Росгвардии.

«В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

16 августа были уничтожены пятеро диверсантов, которые пытались прорваться в Стародубском районе Брянской области. По данным ФСБ, боевики планировали провокации и теракты на территории России с помощью FPV-дронов с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Брянск, Зоя Осколкова

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