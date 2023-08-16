Брянский губернатор раскрыл подробности ликвидации украинских диверсантов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл новые подробности очередной попытки прорыва украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, действия боевиков были пресечены сегодня в 7:00, уничтожено пятеро из шести террористов.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – уточнил Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня ФСБ сообщила об уничтожении четверых диверсантов, которые пытались прорваться в Стародубском районе Брянской области. По данным спецслужбы, боевики планировали провокации и теракты на территории России с помощью FPV-дронов с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Брянск, Светлана Антонова

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