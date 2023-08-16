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Среда, 16 августа 2023, 18:12 мск

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Брянский губернатор раскрыл подробности ликвидации украинских диверсантов

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл новые подробности очередной попытки прорыва украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, действия боевиков были пресечены сегодня в 7:00, уничтожено пятеро из шести террористов.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – уточнил Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня ФСБ сообщила об уничтожении четверых диверсантов, которые пытались прорваться в Стародубском районе Брянской области. По данным спецслужбы, боевики планировали провокации и теракты на территории России с помощью FPV-дронов с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Брянск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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