Готовили провокации в России: ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов в Брянской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при поддержке подразделений министерства обороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, в результате чего четверо диверсантов были уничтожены. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что, как считает ФСБ, свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории».

Напомним, накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию региона. По его словам, один из местных жителей был ранен.

Москва, Светлана Антонова

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